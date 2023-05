Autofahrerin prallt in Hotelfassade und muss Führerschein abgeben

Am Donnerstag um 16.10 Uhr kam es in St. Moritz auf der Via Traunter Plazzas zu einem Selbstunfall. Eine 75-jährige Autofahrerin war laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden in Richtung Steffanikreisel unterwegs. In der Linkskurve vor dem Kreisel fuhr sie rechts über das Trottoir und prallte in die Aussenfassade eines Hotels.

«Die Frau hatte sich im Spital Samedan einer Blutprobe zu unterziehen und wurde dort ambulant behandelt», schreibt die Kantonspolizei weiter. Sie habe der Frau den Führerausweis auf der Stelle entzogen und ermittle die genauen Umstände, die zum Unfall führten. (red)