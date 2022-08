Blinker gesetzt und nicht abgebogen

Ein 37-jähriger Autofahrer wollte am Montag von der Tankstelle im Bereich Breite in Netstal nach links in Richtung Näfels auf die Hauptstrasse einbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Dabei kollidiert er mit einem in Richtung Netstal fahrenden Auto, dessen 86-jähriger Lenker den Blinker nach rechts zur Tankstelle hin gesetzt hatte. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)