Bergunfall nach Skitour am Chöpfenberg

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen machte sich ein 39-jähriger Berggänger mit seinem 33-jährigen Kollegen auf den Weg zu einer Tour in Richtung Chöpfenberg. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, machten sie einen Abstecher auf den Brüggler. Gegen 9 Uhr rutschte der 39-jährige in einem steinigen Schneefeld unterhalb des Chöpfenbergs aus. Er versuchte sich mit seinem Eispickel festzuhalten. Es gelang ihm jedoch nicht. In Folge stürzte der Berggänger über mehrere Felsen und kam rund 100 Meter weiter unten auf einem Schneefeld zum Stillstand.

Durch den Sturz wurde der Verunfallte schwer verletzt. Er musste laut Kantonspolizei mit der Rega ins Universitätsspital Zürich überführt werden. (so)