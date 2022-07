Berggänger verunfallt am Ruchen-Gipfel tödlich

Ein 66-jähriger erfahrener Berggänger aus dem Kanton Zürich verunglückte am Freitag gegen 14.30 Uhr am Ruchen in Obstalden. Er unternahm eine Bergtour im Gebiet des Mürtschenstockes. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus stürzte er beim Abstieg vom Gipfel mehrere Hundert Meter tödlich ab.

Sein Kollege, der vorausging, beobachtete den Absturz nicht, wie es heisst. Er alarmierte die Rettung und der 66-Jährige wurde von der Rega aus dem felsigen Gelände geborgen. Die Umstände des Todesfalls werden nun untersucht. (red)