Töfffahrer verletzt sich bei Unfall am Arm

Am Donnerstag gegen 20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Töff von Bivio in Richtung Savognin. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor dem Stausee Lai da Marmorera geriet er zu weit nach rechts, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Töfffahrer prallte in eine Leitplanke und stürzte. Der Töff rutschte auf die Gegenfahrbahn und blieb dort liegen.

Es herrschte zu der Zeit des Unfalls kein Gegenverkehr. Ein Notarzt, der zufällig anwesend war, und ein Team der Rettung Mittelbünden verarzteten den Verunfallten vor Ort. Mit dem Rettungswagen wurde er anschliessend ins Spital nach Thusis gebracht. (red)