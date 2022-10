Bei drei Glarner Firmen wurde eingebrochen

Die Diebstähle sind am vergangenen Wochenende in Ennenda und Netstal passiert, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. In der Mühlefuhr in Ennenda verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Holzbaubetrieb. Es wurden Büro- und Aufenthaltsräume durchsucht. In der Breite in Netstal wurde in einen Landmaschinen- und in einen Ofenbaubetrieb eingebrochen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken. Aus allen drei Betrieben wurde insgesamt über tausend Franken Bargeld gestohlen.

Die Kantonspolizei Glarus sucht Hinweise zu den drei Einbrüchen. Diese kann man unter 055 645 66 66 melden.

(mitg/gos)