Autofahrer übersieht anderes Auto und baut Unfall

Am Samstagmorgen ist es in Näfels zu einem Autounfall gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung mit. Eine 22-jährige Autofahrerin war gegen 10.15 Uhr in Näfels auf der Hauptstrasse in Richtung Glarus unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 31-jähriger Autofahrer von der vortrittsbelasteten Rösslistrasse in die Hauptstrasse einbiegen. Er übersah dabei das Auto der 22-Jährigen. Folglich kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos.

Die Autofahrerin erlitt durch die Auslösung des Airbags Schürfungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gemäss der Kantonspolizei Glarus kam es wegen der Tatbestandsaufnahme sowie der Bergungsarbeiten während einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (red)