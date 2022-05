Autofahrer flüchtet nach Kollision von Unfallstelle

Am Freitagabend ist es in Glarus zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer war auf der Rathausgasse in nördlicher Richtung unterwegs. Gemäss der Kantonspolizei Glarus verweigerte er bei der Verzweigung Bankstrasse/Rathausgasse einer korrekt fahrenden 45-jährigen Autofahrerin den Rechtsvortritt und kollidierte mit ihrem Fahrzeug, ehe er in eine Hausmauer prallte.

Anschliessend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher mit seinem erheblich beschädigten Auto von der Unfallörtlichkeit. Das Auto konnte später in Glarus Nord sichergestellt werden.

Die 45-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich in Spitalpflege. Wie es heisst, entstand an ihrem Auto sowie an der Hausfassade Sachschaden. (red)