Autofahrer fährt nach Kollision einfach weiter

Auf der A3 ist es am späten Freitagnachmittag gleich zu zwei Autounfällen gekommen. Bei der Höhe Reichenburgerkreuz beobachtete eine Person gegen 18.45 Uhr, wie ein Fahrzeug schleuderte und danach in die Leitplanke prallte, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Der Lenker habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Kantonspolizei Zürich fand ihn später an seinem Wohnort an. Die Leitplanke blieb beim Unfall unversehrt, doch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Selbstunfall wegen Aquaplaning

Ebenfalls keine Verletzte gab es bei einem Selbstunfall auf der A3 bei Bilten. Eine Autofahrerin war bei heftigem Regenfall um 16.30 Uhr in Richtung Zürich unterwegs. Weil es viel Verkehr hatte, musste sie abbremsen. Laut Kantonspolizei Glarus verlor sie wegen Aquaplaning die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad, kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Das Auto und ein Wildzaun wurden beschädigt. (red)