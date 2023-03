28-Jährige verliert beim Überholen die Kontrolle über ihr Auto

Am Auto entstand beim Unfall am Montagmorgen in Niederurnen Totalschaden. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, verlor eine 28-Jährige auf der Autobahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie war auf der Überholspur in Richtung Zürich unterwegs. Beim Abbremsen geriet sie von der Fahrbahn und fuhr mehrmals in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin zog sich dabei Prellungen zu und wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht.