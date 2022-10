Auto schleudert seitlich in Kreisel in Glarus

In der Nacht auf Sonntag ist eine 33-Jährige beim Kreisel in Glarus mit ihrem Auto ins Schleudern gekommen und seitlich mit dessen Betonsockel kollidiert. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, kam die Unfallfahrerin um etwa 1.15 Uhr bei nasser Fahrbahn von Netstal her. Sie blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden. (kapo)