Auto kippt in Bachkanal

Gegen 15.30 Uhr am Dienstag war eine 62-jährige Autofahrerin in Netstal unterwegs auf der Bahnhofstrasse in südlicher Richtung. Sie beabsichtigte, auf der rechten Strassenseite anzuhalten. Das Auto geriet dabei in den Kanal eines angrenzenden Baches, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Das Auto kam zwischen einem Betonträger und einem Fangnetz zum Stillstand.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto wurde leicht beschädigt und konnte mit einem Fahrzeugkran zurück auf die Fahrbahn gehoben werden. (red)