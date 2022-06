Auto fährt Velofahrer an

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, war ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Gerichtshausstrasse in Glarus in Richtung Kreuzung Burgstrasse unterwegs. Laut der Kantonspolizei Glarus hielt er bei einer Stoppmarkierung an und fuhr dann im Schritttempo wieder los. Dabei habe er einen 20-jährigen, vortrittsberechtigten Velofahrer übersehen, der ohne Helm unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Der Velofahrer fiel auf die Motorhaube des Autos und stürzte auf die Strasse. «Dabei verletzte er sich erheblich», schreibt die Kantonspolizei. Er habe mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden müssen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. (so)