Auto fährt in Mittelleitplanke

In der Nacht auf Sonntag gegen 4.15 Uhr ereignete sich auf der A3 in Richtung Chur vor dem Kerenzerbergtunnel ein Selbstunfall, teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Ein blauer Personenwagen sei aus unbekannten Gründen in die Mittelleitplanke gefahren, wobei diese und das Fahrzeug erheblich beschädigt wurden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess der Lenker oder die Lenkerin, vermutlich mit einem Auto der Marke Subaru Forester, die Unfallstelle, so die Kantonspolizei.