Ausserordentliche Staatsanwältin untersucht Schusswaffeneinsatz

Wenn Polizisten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen, muss das immer von der Staatsanwaltschaft untersucht werden. Der Glarner Regierungsrat setzt deshalb die ausserordentliche Staatsanwältin Bettina Groth ein, um den Schusswaffeneinsatz von der Glarner Kantonspolizei vom Samstag zu untersuchen. Das sei üblich in kleinen Kantonen, in denen sich Staatsanwaltschaft und Polizei von der Arbeit her sehr gut kennen, sagte der leitende Glarner Staatsanwalt Patrick Fluri. So sollen Interessenskonflikte vermieden werden.



In einer Mitteilung des Kantons heisst es, dass gegen die Mitarbeitenden der Kantonspolizei, welche ihre Dienstwaffen einsetzten, durch die Staats- und Jugendanwaltschaft eine Strafuntersuchung eröffnet worden sei. Die Untersuchung soll den Hergang des Vorfalls sowie eine mögliche strafrechtliche Verantwortung der Beteiligten klären.