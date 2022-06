Ausser Kontrolle - Motorrad rutscht in einen Personenwagen

Am Sonntag gegen 12.45 gab es in Linthal auf der Klausenstrasse einen Crash zwischen zwei Motorrädern und einem Personenwagen. Die Kantonspolizei Glarus teilt in einer Medienmitteilung mit, dass ein 36-jähriger Motorradlenker in einer Galerie die Kontrolle über das Motorrad verloren hat und dabei in einen entgegenkommenden Personenwagen gerutscht ist. Der Motorradfahrer und die Autoinsassen hätten sich dabei nicht verletzt.

Anschliessend sei es zu einem Folgeunfall gekommen: Ein weiterer 21-jähriger Motorradlenker konnte den Unfallfahrzeugen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte ebenfalls. Dabei habe er sich leicht verletzt. An allen Fahrzeugen sei durch den Unfall ein Sachschaden entstanden. (red)