Auffahrunfall im Kerenzerbergtunnel mit drei Autos

Im Kerenzerbergtunnel kam es am Freitagnachmittag zu einer Auffahrkollision. Ein 57-jähriger Lenker war in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Laut der Kantonspolizei Glarus hielt der Lenker unvermittelt an. Das nachfolgende Auto konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem stillstehenden Wagen. Durch den Aufprall wurde das vordere Auto in einen weiteren Personenwagen geschoben.