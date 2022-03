Auffahrunfall im Kerenzerbergtunnel

Ein 28-jähriger Autofahrer war am Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, auf der Autobahn in Richtung Chur unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, fuhr er auf der Normalspur in den Kerenzerbergtunnel bei Filzbach. Dort habe der Autofahrer zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihm abbremste. Daraufhin kam es zu einem Auffahrunfall, wie es weiter heisst.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde bei der Kollision niemand. Durch den Unfall musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was einen entsprechenden Rückstau zur Folge hatte. (so)