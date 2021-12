Auffahrunfall bei Filzbach

Der 19-jährige Fahrzeuglenker sei am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Autobahn A3 im Kerenzerbergtunnel in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Das Fahrzeug vor ihm habe abrupt zum Stillstand abgebremst, der 19-Jährige habe zu spät reagiert. Dabei sei er in das Heck des Personenwagens vor ihm geprallt und hätte diesen in einen weiteren Wagen geschoben, so teilt es die Kantonspolizei Glarus mit.