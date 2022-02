Auffahrkollision nach Überholmanöver

Kurz vor 12 Uhr am Freitag hat sich auf der Autobahn A13 in Fahrtrichtung Chur bei Niederurnen ein Autounfall ereignet. Ein 48-jähriger Fahrer war laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus auf der Überholspur unterwegs. Vor der Ausfahrt bremste ein vorausfahrendes Auto unvermittelt ab und wechselte auf die Normalspur. Der 48-Jährige musste deshalb stark abbremsen. Der dahinterfahrende 53-jährige Lenker eines Lieferwagens bemerkte dies zu spät und es kam trotz Vollbremsung zu einer Auffahrkollision.

Das Auto des 48-Jährigen touchierte laut Mitteilung zunächst die linksseitige Leitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls anschliessend nach rechts über die Normalspur geschleudert, wobei es erneut zu einer Kollision mit dem Lieferwagen kam. Die beiden Fahrzeuge prallten schliesslich in die rechtsseitige Leitplanke und kamen auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Trotz zweifacher Kollision wurde niemand der Beteiligten verletzt. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen und auch die Strasseneinrichtungen wurden beschädigt. Während der Räumungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, wobei es zu Verkehrsbehinderungen kam. (so)