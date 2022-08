Auffahrkollision auf der Landstrasse

Ein Autofahrer war am Donnerstagabend, 18.10 Uhr, auf der Landstrasse in Fahrtrichtung Netstal unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Auf Höhe Iseliguet habe der 25-Jährige zu spät bemerkt, dass zwei Autofahrerinnen vor ihm bei stockendem Verkehr abbremsten. Durch die Auffahrkollision wurde das mittlere Auto gegen das vordere geschoben. Wie es heisst, erlitten die beiden Lenkerinnen leichte Prellungen. Sie haben sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zur ärztlichen Kontrolle begeben. An den drei Autos entstand geringer Sachschaden. Zwischen Glarus und Netstal kam es während rund einer halben Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (red)