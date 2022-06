Auffahrkollision auf der A3

Im Zuständigkeitsgebiet der Kantonspolizei Glarus kam es am Dienstag um 11.50 Uhr zu einem Auffahrunfall. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Fahrer eines Lieferwagens war auf der Autobahn A3 bei Benken auf der Normalspur in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Bei der Verzweigung Reichenburg bemerkte der 22-Jährige einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper zu spät und es kam zur Kollision.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Lieferwagen und am Sattelschlepper entstand Sachschaden. (red)