Tödlicher Unfall in Schiers: Lenker und seine Beifahrerin werden eingeklemmt und sterben

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 84-jähriger Lenker in Begleitung seiner 80-jährigen Ehefrau auf der Nationalstrasse N28 von Grüsch in Richtung Schiers unterwegs. Daraufhin geriet das Auto nach dem Anschluss Grüsch Ost auf die Gegenfahrspur und kollidierte dabei mit einem Sattelmotorfahrzeug aus der Gegenrichtung, gelenkt von einem 65-jährigen Lenker. Durch die heftige Kollision wurden der Lenker und seine Beifahrerin einklemmt und zogen sich derart schwere Verletzungen zu, dass beide auf der Unfallstelle verstarben.

Der lokale Verkehr wurde während fünf Stunden über eine Nebenstrasse sowie derjenige mit Abgangsort Davos grossräumig über Tiefencastel - Thusis umgeleitet. Die genauen Umstände des Unfalls werden von der Staatsanwaltschaft Graubünden und der Kantonspolizei abgeklärt. (red)