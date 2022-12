Sekundenschlaf führt zu Autounfall in Näfels

Um circa 7 Uhr am Sonntag ereignete sich auf der Bahnhofstrasse in Näfels ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Auto in Richtung Bahnhof unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Im Bereich der Post verlor er gemäss eigenen Angaben wegen Sekundenschlafs die Beherrschung über sein Auto, prallte gegen die Mittelinsel und kam schliesslich auf dem Trottoir zum Stillstand.

Sachschaden entstanden

Laut Mitteilung entstand sowohl am Auto als auch an der Strasseneinrichtung grosser Sachschaden. Dem Mann sei der Führerausweis auf der Stelle abgenommen worden und die zuständige Staats- und Jugendanwaltschaft habe die Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet. (red)