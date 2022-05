Arbeiter von Gabelstapler angefahren

Der 57-jährige Fahrer eines Gabelstaplers übersah am Montag bei einem Rückwärtsmanöver in einem Produktionsbetrieb an der Eternitstrasse in Niederurnen aus noch ungeklärten Gründen einen Arbeiter, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Bei der anschliessenden Kollision brach sich der Angefahrene ein Bein. Die Ambulanz brachte den 58-Jährigen für die Erstversorgung ins Kantonsspital Glarus. Anschliessend wurde er mit der Rega ins Universitätsspital Zürich verlegt. Der Unfallhergang wird untersucht. (red)