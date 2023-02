Autofahrerin übersieht Fussgänger in Glarus

Kurz nach 18.30 Uhr am Montagabend war es gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus, als eine 57-jährige Autofahrerin auf dem Kirchweg in Glarus Richtung Norden fuhr. Dabei habe sie im Bereich der Allmeindstrasse einen 56-jährigen Fussgänger übersehen, der den Kirchweg auf einem Zebrastreifen überqueren wollte. Das Auto erfasste den Fussgänger frontal. Dieser zog sich Prellungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Glarus gebracht, wie es weiter heisst. Am Personenwagen entstand geringer Sachschaden. Der Verkehr musste für rund anderthalb Stunden umgeleitet werden. (red)