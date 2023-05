Die Zeichnung von Luisa wird im Sommer verschenkt

Mit dem Eintritt in den Kindergarten oder die Primarschule werden jeden Spätsommer zahlreiche Glarner Kinder zum ersten Mal mit dem Schulweg und damit auch mit dem Strassenverkehr konfrontiert. «Die Kantonspolizei und viele Institutionen begleiten vor allem diese heikle Zeit mit entsprechenden Massnahmen», erklärt Polizist Markus Fritschi. So besuchte er selbst schon seit einigen Jahren in dieser Zeit Schulklassen. «Aber auch die Fahrzeuglenker müssen sich in solchen Situationen richtig verhalten.»

Gute Noten für Autofahrer

So wird den Kindern beigebracht, dass sie erst die Strasse überqueren sollen, wenn das Fahrzeug vor ihnen komplett zum Stillstand kommt. Deshalb sollten die Erwachsenen auch nicht mit Gesten oder Lichthupe die Kinder verunsichern. «Wir konnten hier allen Beteiligten immer gute Noten ausstellen.»

Aus diesem Grund möchte die Kantonspolizei mit den Glarner Kindern auch den Fahrzeuglenkern Danke sagen. Alle zwei Jahre organisiert die Kantonspolizei mit Partner wie dem TCS oder ACS ein kleines Geschenk mit Kinderbildern als Sujet. Der Wettbewerb gilt dabei für alle 2.Klassen im Kanton. Aus den über hundert Zeichnungen wählt eine kleine Jury je ein Bild aus den drei Gemeinden aus.

Zeichnung auf Kulturbeutel

Für die Künstlerinnen und Künstler gibt es dann natürlich auch ein kleines Präsent. Diese verteilte Polizist Fritschi in der letzten Woche an die erfolgerichen Zeichnerinnen und Zeichner. So überraschte er am Freitagmorgen Luisa Schiesser in Schwanden. Ihre Zeichnung sei ihm gleich ins Auge gestochen und werde auf dem Kulturbeutel, der im Sommer verteilt wird, sicher toll aussehen, sagt Polizist Fritschi.

Im August werden die Kinder dann die Kulturbeutel mit Zeichnung den Autofahrern überreichen. Die Bilder zeigen deutlich auf, dass die Kinder nicht nur aufgrund ihrer Grösse sondern auch Entwicklungstand und Phantasie einen ganz eigenen Blick auf die Welt und damit auch auf den Strassenverkehr haben. «Und jedes Mal auf dem Schulweg lernen sie etwas zum richtigen Verhalten dazu.» (eing)