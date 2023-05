Alkoholisierter Junglenker muss Führerausweis abgeben

Als Motorradlenker ohne Helm unterwegs zu sein, ist ohnehin unverantwortlich. Einem jungen Fahrer wurde das Vergehen am Mittwochabend in einem Quartier von Domat/Ems gleich mehrfach zur Verhängnis: Der volljährige Mann fiel durch seinen Verzicht auf einen Helm der Polizei auf. Bei der anschliessenden Kontrolle habe sich herausgestellt, dass das Motorrad diverse technische Mängel aufgewiesen habe, schreibt die Bündner Kantonspolizei in einer Mitteilung. Auch das Kontrollschild sei nicht angebracht gewesen. Und damit nicht genug: Infolge einer Atemalkoholprobe entzog die Polizei dem Mann den Führerausweis an Ort und Stelle. «Die Kantonspolizei Graubünden verzeigt den geständigen Mann an die Staatsanwaltschaft Graubünden». (red)