Autofahrer muss nach Kollision in Bergün ins Spital gebracht werden

Kurz nach 9.45 Uhr am Sonntagvormittag war ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Albulastrasse von Filisur kommend in Richtung Bergün unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 36-jähriger Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden, geriet der 36-Jährige aus noch unbekannten Gründen auf einem geraden Strassenstück, Höhe God da Streda, gegen die Fahrbahnmitte. Die beiden Autos kollidierten.

Wie es heisst, wurde der 59-jährige Autofahrer mittelschwer verletzt. Nach ersten notfallmedizinischen Versorgungen vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst Mittelbünden nach Thusis ins Spital.

Der Abschleppdienst musste beide Autos abtransportieren. Während der Unfall aufgenommen wurde, musste die Albulastrasse zwischen Bergün und Filisur für rund drei Stunden gesperrt werden. (red)