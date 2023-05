Plakate sollen für mehr Sicherheit auf Bündner Strassen sorgen

Zwischen Mai und Oktober werden an über 50 Standorten entlang bekannter Töffstrecken in Graubünden Verkehrssicherheitsplakate angebracht. Zudem sind diverse Aktionen auf Passübergängen oder an Unfallschwerpunkten geplant. Die Aktion richtet sich dabei an alle Verkehrsteilnehmenden. Wie es heisst, sind die Plakate nicht nur in deutscher und italienischer, sondern erstmals auch in romanischer Sprache verfügbar. Die Sujets seien simpel und einprägsam. Mit schnell erfassbaren Fragestellungen oder Verhaltensanweisungen werden die Verkehrsteilnehmenden zu einer sicheren Fahrweise aufgefordert. (red)