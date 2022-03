57-jähriger Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Auf der Hauptstrasse in Schwanden kam es am Mittwoch um 14.05 Uhr zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, war ein 57-jähriger Autofahrer in Richtung Mitlödi unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Weshalb ist noch unklar. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Im korrekt fahrenden Auto befanden sich eine Frau und zwei Kinder, die sich nach der Unfallaufnahme zur ärztlichen Kontrolle begaben. An beiden Autos entstand Sachschaden. (so)