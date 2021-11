450 Franken gestohlen

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, ging der Täter am Donnerstag um 18.15 Uhr in einem Verkaufslokal in Oberunen zur Kasse und täuschte vor, einige Gegenstände kaufen und diese auch bezahlen zu wollen. Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, griff der Täter in die Kassenschublade und entnahm daraus 450 Franken in Noten. Anschliessend flüchtete er entlang der Rösslistrasse in westliche Richtung.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl können der Kantonspolizei Glarus (Telefon 055 645 66 66) gemeldet werden. (so)