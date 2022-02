40-Jähriger in Scuol von einer Lawine verschüttet

Am Donnerstag gegen 10 Uhr befuhr ein 40-Jähriger alleine einen Osthang ausserhalb der Skipiste im Gebiet Mot da Ri in Scuol. Dabei wurde er von einer Lawine erfasst und vollständig verschüttet, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der SOS-Dienst der Bergbahnen, Rettungskräfte und Lawinenhunde der SAC Rettungsstation Scuol, ein Helikopter der Heli Bernina sowie eine Rega-Crew konnten den Verschütteten rasch orten und bergen.