31-jähriger Autofahrer überschlägt sich und prallt in Baum

Der 31-jährige Lenker fuhr von Mollis kommend in Richtung Filzbach. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit kam er ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam seitlich liegend an Bäumen zum Stillstand.

Der Verunfallte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.