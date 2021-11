21-Jähriger lenkt Auto gegen Strassenrand

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr ist es auf der Autobahn A3 in Mühlehorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war ein 21-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Zürich unterwegs als er sein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Normalspur nach links gegen den Strassenrand lenkte.