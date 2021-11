Feuer in Molliser Einfamilienhaus

An der Oberdorfstrasse in Mollis ist es am Samstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 11 Uhr im Hausflur Feuer und Rauch, die aus einer elektrischen Steckdose kamen. Laut Kantonspolizei Glarus konnte ein Mitbewohner das Feuer eindämmen.

Die Feuerwehr Näfels-Mollis brachte den Brand vollständig unter Kontrolle, wie es weiter heisst. Es sei von einer technischen Brandursache auszugehen. Wie genau es zum Brand kommen konnte, wird nun untersucht. Verletzt wurde bei dem Brandfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden. (so)