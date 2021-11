Zwei Unfälle während des Feierabendverkehrs

Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst, wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Parkplatz eines Industriebetriebs um 16.45 Uhr auf den Zaunweg einbiegen. Dabei übersah er eine von links hinter einem verdeckten Veloständer heranfahrende, 76-jährige E-Bike-Fahrerin. Es kam trotz Vollbremsung zu einer Kollision, worauf die 76-Jährige verletzt wurde. Sie musste mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. (so)