Autofahrerin kollidiert mit Gartenmauer

Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst, fuhr die Lenkerin eines Autos um 14.55 Uhr von der Allmeind herkommend in Richtung Sernftalstrasse. Vor der Einmündung kollidierte die 26-Jährige aus noch ungeklärten Gründen mit einer Gartenmauer und einem Zaun auf der rechten Seite. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug und an der Grundstücksabgrenzung. (so)