Auto überschlägt sich und landet neben der Strasse 

Die Polizeipatroullie traf am Unfallort oberhalb der Örtlichkeit Fontanivas auf eine 49-Jährige und einen 38-Jährigen. Die 49-jährige Lenkerin geriet bei der Talfahrt in einer Linkskurve über den Strassenrand, worauf sich das Auto überschlug. Die Fahrerin sowie ihr Mitfahrer wurden von einem Ambulanzteam der Rettung Chur mit leichten Verletzungen ins Spital nach Ilanz transportiert. Der Lenkerin wurde eine Blutprobe unterzogen, weil sie als fahrunfähig eingestuft wurde. (so)