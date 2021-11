Kantonspolizei sucht Zeugen für Unfall in Trimmis

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr war ein 57-jähriger Mann mit seinem Lastwagen und Anhänger auf der Untervazerstrasse unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, fuhr er von der Autobahn N13 über die Verbindungsstrasse in Richtung Untervaz. Gleichzeitig fuhr eine 34-jährige Frau mit einem Sattelschlepper ebenfalls auf der Untervazerstrasse auf der Gegenfahrbahn. Beim Kreuzen kam es gemäss Kantonspolizei zu einer Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.