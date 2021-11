Wasserballons und Eier an Häusern

Viele Jugendliche seien auch in diesem Jahr von ihren Eltern begleitet worden, schreibt die Kantonspolizei. Demnach hat sie nur drei Meldungen erhalten. Während es bei ersterer nur um eine Lärmbelästigung ging, erhielt die Kantonspolizei via Notrufzentrale noch zwei weitere Meldungen. Bei beiden ging es um Jugendliche, die ein Wohnhaus mit Eiern beworfen und Wasserballone auf die Hauptstrasse geworfen haben. Sonst die Kantonspolizei keine Kenntnis von «grobem Unfug» oder Sachbeschädigungen, heisst es in der Mitteilung. (so)