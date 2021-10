Autofahrerin bei Selbstunfall verletzt

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, verunfallte am Freitagnachmittag eine 24-jährige Italienerin in Soglio. Sie war unterwegs in Richtung Bondo und kollidierte mit der rechtsseitigen Natursteinmauer. Das Auto drehte sich und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Lenkerin wurde leicht verletzt und wurde mit der Ambulaz des Spitals Spino ins Spital nach Chiavenna überführt. Die Kantonspolizei klärt laut der Mitteilung ab, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (so)