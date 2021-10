16-jähriger Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Kreisel

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ist es im Kreisel Ring-/ Wiesentalstrasse in Chur zu einem Unfall gekommen. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 78-jähriger Autofahrer über die Ringstrasse in Richtung Masanserstrasse. Als er in den Kreisel Ring-/Wiesentalstrasse einfuhr, kollidierte er mit dem von links kommenden Velofahrer.