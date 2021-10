In die Mauer geprallt und auf dem Dach gelandet

Es war in der Nacht auf Donnerstag um 1.30 Uhr, als es zum Unfall kam, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Ein 19-jähriger Autofahrer war von Le Prese kommend entlang dem Lago di Poschiavo unterwegs, als er in einer links-rechts-Kurvenkombination die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin kollidierte er mit einer rechtsseitigen Stützmauer. Die Wucht habe das Auto überschlagend zur linksseitigen Leitplanke katapultiert, heisst es weiter. Schlussendlich sei es auf dem Dach liegend mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen. Der Lenker konnte selbständig und unverletzt das Auto verlassen. Die Kantonspolizei Graubünden stufte den Fahrer als fahrunfähig ein und klärt nun die Unfallursache ab. (sz)