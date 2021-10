Autofahrer fährt gegen Anhänger

Auf der Landstrasse in Netstal ist es am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus hervorgeht, hat ein Autofahrer aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er war nach dem Kreisel in Richtung Näfels unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Anhänger fuhr, der am dem linken Strassenrand abgestellt war.

Laut Mitteilung zog sich der 68-Jährige leichte Schürfungen und Prellungen zu. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Glarus. Am Auto entstand Totalschaden und am Anhänger Sachschaden. Als Folge des Unfalls kam es zwischen Näfels und Netstal zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau. (ivk)