Forstarbeiter von Baumstamm eingeklemmt

Der 21-jährige Forstarbeiter ist am Dienstagnachmittag in unwegsamem Gelände oberhalb von Andeer in einem Holzschlag mit Sägearbeiten beschäftigt gewesen. Wie die Kantonspolizei mitteilte, klemmte der Mann beim Bearbeiten eines Holzstammes kurz nach 15 Uhr sein Bein ein.

Über Funk konnte der Verunfallte mit einem etwas oberhalb beschäftigten Arbeitskollegen Kontakt aufnehmen. Dieser alarmierte die Rega, begab sich unverzüglich zum Verletzten und befreite ihn aus der misslichen Lage.