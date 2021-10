Licht gibt Sicht

Im November führt die Kantonspolizei Glarus auf dem ganzen Kantonsgebiet Beleuchtungskontrollen durch, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Kontrollen macht sie sowohl am Tag als auch in der Nacht. Zusätzlich findet am Donnerstag, 4. November, ab 15 Uhr, auf dem Rathausplatz in Glarus auch dieses Jahr eine Standaktion zum Thema «Sicherheit durch Sichtbarkeit» statt.