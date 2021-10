Feuerwehreinsatz wegen Brand in Grüsch

In der Gemeinde Grüsch kam es am Dienstag kurz vor 10 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, löste die starke Rauchentwicklung den Rauchmelder des Hauses aus. Eine Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine im Haus befand, alarmierte daraufhin die Feuerwehr und begab sich in Sicherheit.