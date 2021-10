Die Einbrüche häufen sich

Wenn es abends schneller dunkel und morgens später hell wird, ist das ein Zeichen, das der Winter vor der Türe steht. Es ist aber auch die Zeit, in der mehr Einbrüche stattfinden. «Es ist festzustellen, dass die Dämmerungseinbrüche jetzt zunehmen», sagte Martin Roffler von der Fachstelle Prävention der Kantonspolizei Graubünden gegenüber Radio Südostschweiz. Dies zeigte sich auch im Oberengadin. Dort ist es seit Ende August in insgesamt 13 Wohnungen zu Einbrüchen gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.