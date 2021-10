Grosser Sachschaden nach Selbstunfall

Ein 89-jähriger Autofahrer fuhr am Montag um 18.30 Uhr in Chur über die Scalärastrasse in Richtung Masanserstrasse, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Bei der starken Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einer Strassenlaterne. Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis abgenommen. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden und es musste abgeschleppt werden. Verletzt hat sich niemand. Der Unfallhergang wird abgeklärt. (dje)